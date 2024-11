Siracusa, ultimi 4 giorni di tessere a Forza Italia prima del voto ai congressi

Sta per chiudersi la stagione del tesseramento di Forza Italia in provincia di Siracusa. "Prima dei congressi locali che verranno calendarizzati dall'1 febbraio, bisogna completare il tesseramento". A dirlo è il segretario provinciale degli azzurri, Corrado Bonfanti. "Il tempo per le tessere scadrà il 30 novembre - aggiunge Bonfanti - poi comincerà la conta degli iscritti al partito di Antonio Tajani". Coloro che si tesserano in questi ultimi 4 giorni avranno diritto di voto nei congressi locali, mentre dall'1 al 31 dicembre sarà un tesseramento semplice al partito".

"I congressi potevamo farli a gennaio - dice il deputato all'Ars Riccardo Gennuso - ma da Roma ci è stato chiesto di spostarli di un mese. Il primo lo faremo ad Avola per mettere un po' di ordine al partito ed evitare fughe in avanti".