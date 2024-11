G7, pressing Ue su Netanyahu: "Basta scuse approvi la tregua"

'Dobbiamo raggiungere l'accordo per il cessate il fuoco oggi: non ci sono più scuse. Altrimenti il Libano crollerà. Spero che oggi il governo Netanyahu approverà l'accordo di Stati Uniti e Francia. Basta con ulteriori richieste', ha detto l'Alto rappresentante Ue Borrell a margine del G7 Esteri di Fiuggi. Quanto ai mandati d'arresto della Corte penale internazionale per Netanyahu e Gallant, Borrell si augura che il G7 'sia in grado di dire chiaramente che gli europei rispetteranno gli obblighi del diritto internazionale. Gli Usa faranno quello che vogliono: non è qualcosa che si può scegliere quando è contro Putin e rimanere in silenzio quando è contro Netanyahu'.