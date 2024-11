Riunito Cda Banco Bpm, l'Ops di Unicredit è ostile"

L'offerta pubblica di scambio di Unicredit è ostile? 'Sì',risponde il consigliere di Banco Bpm Mauro Paoloni, entrando nella sede della banca a Milano in vista del Cda che dovrà fare una prima valutazione dell'offerta di Unicredit. Un portavoce di Credit Agricole, primo azionista di Banco Bpm con il 9,2% del capitale, ha fatto sapere intanto che la banca francese non ha chiesto alla Bce l'autorizzazione a superare la soglia del 10% dell'istituto guidato da Giuseppe Castagna. Sullle previsioni per il risiko bancario, prende la rincorsa in Borsa il titolo Mps (+3% a 5,98 euro) mentre prosegue debole Unicredit (-0,2%) e sale Banco Bpm (+1,57%). A Francoforte Commerzbank rimbalza e guadagna l'1%