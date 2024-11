Furto con spaccata al 'Bon ton' di Floridia: rubata la cassa e abbigliamento

Furto con spaccata a Floridia, in provincia di Siracusa. La notte scorsa, intorno alle 2.30, quattro ladri hanno assaltato un negozio di abbigliamento, il 'Bon Ton' di via Roma, a poche decine di metri da piazza del Popolo.

Utilizzando una Mercedes, hanno sfondato una vetrata, entrando nel locale. Hanno rubato il registratore di cassa e alcuni capi d'abbigliamento, per poi fuggire a bordo dell'auto. Il valore del danno è ancora da quantificare. Sul caso indagano i Carabinieri di Floridia, impegnati a identificare i responsabili.