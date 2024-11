Disarticolato fortino della droga a Siracusa, un arresto e due denunce

Nell’ambito dei mirati e continui servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha disarticolato un “fortino della droga”.

In specie, agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, nel corso dei suddetti servizi, transitando nella zona alta della città, notavano un’abitazione ove, a protezione della stessa, erano stati installati dei cancelli ed un sistema di video sorveglianza dell’ingresso del condominio e delle strade perimetrali.

Gli operatori di Polizia decidevano di intervenire nel presupposto che l’abitazione potesse essere utilizzata quale centro di attività illecita.

Il fiuto degli investigatori non veniva smentito in quanto, a seguito della perquisizione effettuata nell’appartamento ed in quello limitrofo, gli agenti rinvenivano e sequestravano, complessivamente, 37 confezioni di cocaina, 50 confezioni di hashish, 5 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 100 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

All’interno dell’abitazione erano presenti un uomo di 32 anni, già noto alle forze di polizia che è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed un uomo di 36 anni anch’egli denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Nel medesimo contesto operativo, l’arrestato ed un terzo uomo di 30 anni, sono stati denunciati per apposizione abusiva di cancelli posti nello stabile al fine di controllare chi vi faceva accesso.

Infine, è stato sequestrato il sistema di video sorveglianza con il quale gli spacciatori controllavano gli accessi al fortino della droga.