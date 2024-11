Deve scontare un anno e 6 mesi per furto: arrestato a Noto

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Noto, nella mattinata di ieri hanno arrestato un cinquantacinquenne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siracusa.

L’uomo era infatti stato condannato in via definitiva all’espiazione di una pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di furto.

Il cinquantacinquenne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Siracusa.