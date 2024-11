In auto con attrezzi per lo scasso: 2 denunciati ad Augusta

Nella notte tra domenica e lunedì, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Augusta, nel corso di un servizio di controllo del territorio per la prevenzione di reati predatori, specie furti di auto, notavano, in prossimità di un ufficio postale, un'autovettura ferma con 2 soggetti a bordo che, alla vista della volante si metteva in marcia ma veniva fermata all'altezza della Porta Spagnola.

I due, provenienti da Catania, rispettivamente di 32 e 30 anni, già noti alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, non fornivano valide spiegazioni circa la loro presenza a quell'ora ad Augusta e, pertanto, si decideva di sottoporre a perquisizione gli stessi ed il mezzo. All'interno dell'autovettura, venivano rinvenuti attrezzi atto allo scasso e, per tale motivo, i due uomini sono stati denunciati per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Per l’uomo è stata richiesta l'emissione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Augusta.