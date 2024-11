Recuperati da motovedetta nel mare di Portopalo, 28 migranti a Pozzallo

Ventotto persone sono state messe in salvo dalla motovedetta Cp 325 della Guardia costiera di stanza alla Capitaneria di porto di Pozzallo. Sono state recuperate da un barchino a circa 35 miglia a sud est di Pozzallo, 20 miglia da Portopalo. Operato il salvataggio e trasbordati, la Cp 325 e' tornata a Pozzallo per lo sbarco. Si tratta di 22 uomini e 6 minorenni, tutti maschi. Stando alle prime informazioni assunte dall'Agi, il gruppo sarebbe composto da persone che provengono da Egitto e Siria e sarebbe partito dalla Libia due giorni fa. Le condizioni di salute sono buone: nessuno ha avuto necessita' di ricovero ospedaliero. In banchina militare, ad accoglierli, i servizi coordinati dalla Prefettura di Ragusa. Primo controllo dell'Usmaf, sanita' marittima e poi Asp, azienda sanitaria provinciale e trasferimento all'hot spot di Pozzallo. Le condizioni meteomarine sono in peggioramento.