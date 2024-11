Sant'Alessio Siculo, nasconde mezzo chilo di 'fumo' nel cuscino di un divano: ai domiciliari

Avrebbe nascosto circa mezzo kg di marijuana nel cuscino del divano. Per questo motivo, ieri pomeriggio, i carabinieri di Taormina, Messina, hanno arrestato un 61enne della provincia di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari oltre alla droga hanno rinvenuto nella casa dell'uomo, a Sant'Alessio Siculo, nonché un bilancino di precisione intriso di residuo di stupefacente e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento. Per il 61enne sono scattati i domiciliari.