Attivo all'Asp di Siracusa il Telestroke per la gestione degli ictus

È operativo all'Asp di Siracusa il servizio di Telestroke per la gestione dell'ictus cerebrale realizzato dai sistemi informatici dell'azienda diretti da Santo Pettignano. Grazie al teleconsulto tra i pronto soccorso di tutti gli ospedali della provincia e i neurologi del reparto di Stroke Unit dell'ospedale Umberto I viene garantita tempestività di intervento a distanza che il più delle volte è salvavita.

"L'innovativo sistema informatico di cui si è dotata l'azienda, completata la formazione del personale - dice il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia - ed è stato utilizzato per la prima volta nel caso di una donna di 67 anni giunta al pronto soccorso dell'ospedale di Avola per un ictus cerebrale. Essendo trascorse quattro ore dall'esordio dei sintomi e dovendo decidere rapidamente sull'opportunità di somministrare la terapia trombolitica, che deve essere effettuata entro la quarta ora e mezza, il neurologo di turno dell'ospedale Umberto I di Siracusa ha attivato il sistema di video consulto che le ha consentito in tempo reale di visionare le immagini neuro radiologiche, guidare una visita neurologica a distanza tramite telecamera e microfono ad alta definizione e disporr egli interventi più adeguati".