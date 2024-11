Lutto a Floridia, morta la mamma dei fratelli Tardonato

Lutto a Floridia nella famiglia dell'imprenditore dei Tardonato. Questa mattina è scomparsa la mamma, di Maurizio, Corrado, Giorgio e Bruno, la signora Concetta Cultrera. Era stata ricoverata meno di 24 ore dal decesso, all'ospedale Umberto I° per un affaticamento che andava avanti da quasi un mese. La signora Cultrera ha superato la notte, ma questa mattina verso le 11, il suo cuore non ha retto. I Tardonato a Floridia sono una famiglia conosciuta in virtù dell'attività commerciale nel settore dell'edilizia che va avanti da alcuni decenni.

I funerali di Concetta Cultrera, che aveva 88 anni ed era vedova, verranno celebrati domani, 30 novembre alle ore 15 in Chiesa Madre a Floridia.