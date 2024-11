La Movida di Pachino stasera si sposta a Granelli: apre il disco - pub ex Palmento

La Movida di Pachino e dintorni questa sera si sposta a Granelli per non mancare alla prima della stagione autunno - inverno del disco - pub, ex Palmento By Money disco club. Gli utenti della buona musica, del gusto e del drink, avranno modo di ammirare gli interni dell'ex Palmento ristrutturato, in un ambiente piacevole ed elegante. I cancelli apriranno poco prima delle 21 in attesa dell'arrivo alla consolle del dj Peppe Zocco. Si tratta di un locale logisticamente facilmente raggiungibile da Marzamemi, Portopalo, Pozzallo, Ispica, Rosolini e Noto. Basta immettersi sulla Provinciale 44 da qualunque direzione si parte pertrovare l'ex Palmento. Domani, 30 novembre altra serata con la presenza dei dj Aldo Maltese e Pietro Calabrese e con Enzo Mizzi, live percussion.