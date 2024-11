Ragazza pugliese muore in un incendio di un B&B a Napoli

Una 28enne pugliese, Emanuela Chirilli, è morta in un incendio divampato la scorsa notte in un B&B in piazza Municipio, nel centro di Napoli. Il rogo si è sviluppato al settimo piano dello stabile.

La parte esterna dell'appartamento appare completamente annerita. Sull'accaduto sono in corso indagini degli agenti del commissariato Decumani e della Polizia di Stato.

"Siamo sconvolti. Come è potuto accadere?". Sono increduli al Cefass di Lecce, il centro di formazione che aveva frequentato per sei mesi Emanuela Chirilli, la turista di 28 anni morta nella notte nell'incendio di un b&bin piazza Municipio a Napoli. Nel 2020 aveve frequentato il corso per la durata di sei mesi per il profilo di tecnico per la cura e l'assistenza all'infanzia. In base ad esso poteva lavorare in asili nido, scuole materne e poteva partecipare a concorsi pubblici.