Bancomat e Pos, pagamenti in tilt per un tubo del gas: disagi per cittadini e imprese

Ancora disservizi per bancomat e pos. La causa è nei lavori di manutenzione di una tubatura del gas in Francia che 'hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore', fa sapere Worldline, l'azienda che gestisce il servizio. Gli interventi per risolvere i problemi sono in corso, ma non c'è una data prevista per il ritorno alla normalità. Nexi avverte che gli 'importanti disservizi' provocati alla rete di 'diverse banche in Europa e in particolare in Italia' non si sono risolti 'al momento non ci sono ancora informazioni certe sui tempi di soluzione' dei guasti. In campo anche Bankitalia che 'monitora' le difficoltà operative relative a carte di credito e di debito che stanno causando gravi disagi a cittadini e imprese.