Terremoto di magnitudo 5.1 scuote il nord del Perù

Un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso il nord del Peru'. Il sisma ha avuto epicentro in mezzo dell'Oceano Pacifico, a 267 chilometri dalla citta' di San Pedro de Lloc, senza che siano stati segnalati finora danni o vittime.Il terremoto si e' verificato a una profondita' di 38 chilometri, il che implica un'intensita' II-III, 267 chilometri a sud-ovest di San Pedro de Lloc, nel dipartimento settentrionale di La Libertad, secondo il rapporto ufficiale dell'Istituto Geofisico del Peru' (IGP) sul social network X.Da parte sua, la Direzione dell'Idrografia e della Navigazione della Marina peruviana ha avvertito che il terremoto non genera uno tsunami sulla costa del paese.Il Peru' si trova in una regione conosciuta come l'Anello di Fuoco del Pacifico, dove si verifica oltre l'80% dell'attivita' sismica mondiale. L'ultimo devastante terremoto nel paese si e' verificato al largo della citta' costiera di Pisco nell'agosto 2007, quando un terremoto di magnitudo 7,9 ha colpito quella citta' e l'intera regione meridionale di Ica, con un bilancio di oltre 500 morti, oltre a milioni di perdite in infrastrutture e abitazioni.