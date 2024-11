Scippano un turista francese appena sbarcato: 3 arresti a Palermo

A Palermo la Polizia di Stato ha arrestato tre persone, colte in flagranza di furto con destrezza ai danni di una comitiva di crocieristi appena sbarcati. Si tratta di un 62enne, un 48enne e un 72enne. Gli agenti del commissariato Centro, in appostamento in abiti civili nei pressi dell’uscita del porto, hanno notato come, tra decine di turisti impegnati nell'attraversamento di via Crispi, si fossero mischiati anche tre uomini già noti ai poliziotti. I tre sono stati così colti in flagranza di reato, realizzato secondo una tipica azione combinata: due dei tre, durante le fasi dell’attraversamento, hanno puntato un anziano turista francese e lo hanno affiancato facendogli sentire la presenza fisica e urtandolo ripetutamente come se ciò fosse dipeso dalla calca, hanno così raggiunto lo scopo di distrarlo e consentire al terzo complice di agire sulla borsa a tracolla del malcapitato, lasciata aperta. Gli agenti hanno notato, distintamente, il borseggiatore nell’atto di estrarre un piccolo borsello. Con in mano il maltolto, i tre si sono allontananti in direzione di via Principe di Belmonte, ma sono stati inseguiti, raggiunti e bloccati dagli agenti. Uno dei tre, l'uomo che aveva in mano il borsello, lo ha lasciato cadere per terra durante il controllo. I poliziotti hanno preso in custodia il borsello, contenente non soltanto effetti personali ma anche una fede nuziale, e lo hanno riconsegnato al proprietario, che non si era ancora accorto di nulla e che è stato raggiunto nella struttura ricettiva dove avrebbe alloggiato nel capoluogo. I tre sono stati arrestati. Il provvedimento è già stato convalidato dal gip, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.