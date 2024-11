Rapina uno studio medico a Palermo, 56enne arrestato

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla polizia per una rapina commessa ai danni di uno studio medico nella zona di via Oreto, a Palermo. L'uomo, armato di pistola, aveva fatto irruzione nello studio minacciando sia il medico che i pazienti presenti, rubando lo zaino di uno di loro. Le urla dei pazienti hanno però fatto desistere il rapinatore che, prima di fuggire, ha sparato un colpo in aria. A fornire una descrizione dettagliata del 56enne sono stati i presenti alla rapina. L'uomo inoltre, durante la fuga, ha perso il portafoglio con tutti i documenti che hanno permesso agli agenti di risalire alla sua identità e al domicilio. Arrestato, è stato portato in carcere.