Pachino, all'ex Palmento si parte con musica live: martedì arriva il grande jazz

Una prima con musica dal vivo all'ex Palmento By money disco club a Granelli, a Pachino.

Fra drink e stuzzichini ieri sera si è esibita l'ottima band di 'Magic Sound'. Quattro musicisti e una voce solista, quella di Marika , che ha riscosso consensi e applausi tra un drink ed un tagliere. Stasera si replica all'ex Palmento con la seconda serata. Cancelli aperti alle 21 e si andrà avanti fino a tarda ora con a musica offerta dai dj Aldo Maltese e Pietro Calabrese e con Enzo Mizzi live percussion.

Lo staff organizzativo è comunque concentrato per la serata di martedì 3 dicembre quando all'ex Palmento arriverà il jazz con la 'J' maiuscola. A salire sul palchetto del disco - pub sarà il sassofonista Marco Caruso, con Gaetano Sparta al pianoforte, Alberto Amato al contrabbasso e Marcello Arrabito alla batteria. La serata comincerà alle 20,30. Si tratta di un richiamo per gli appassionati di jazz delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. La Movida di Pachino è già partita per la stagione invernale degli spettacoli in un locale ristrutturato e accogliente.