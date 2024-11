Il Catania non decolla contro la Cavese: si accontenta del pari ( 1- 1)

Il Catania non riesce a decollare. Oggi è stato fermata sull' 1 a 1 da una Cavese per nulla trascendentale. I rossazzurri si erano portati in vantaggio al 26' trasformando un calcio di rigore di Stoppa. La reazione della Cavese è immediata dopo una disattenzione di Anastasio: Sorrentino anticipa Castellini e si divora il pareggio con il destro da ottima posizione. Gli etnei chiudono il parziale in vantaggio.

Nel secondo tempo è un Catania timoroso e questo non riesce a dare lucidità alla squadra guidata da Toscano: la rinuncia a fare la partita favorisce i campani e ad un quarto d'ora dalla fine agguantano il pareggio con Fella che si fa trovare pronto sulla punizione di Pezzella e fulmina Bathers con una girata all'altezza del primo palo. Il Catania si gioca il tutto per tutto nel finale. Sturaro sciupa un'occasione d'oro per chiudere la partita in favore dei rossazzurri. Il finale è di 1 a 1.