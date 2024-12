I 50 anni di Teleiblea: un evento formativo dedicato alla televisione, tra storia e nuovi media

Si terrà il prossimo 7 dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la Sala AVIS di Via Marsala a Ragusa, l’incontro dal titolo: “I 50 anni di Teleiblea, dalla rottura del monopolio RAI alla sfida dei nuovi media: come cambia la televisione, tra storia e principi deontologici”.

L’iniziativa, valida per l’acquisizione di 4 crediti formativi da parte dei giornalisti, è proposta dall’Argit -Associazione Giornalisti Radiotelevisivi e Telematici, per la formazione continua organizzata dall’l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama giornalistico e accademico.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Carlo Bartoli (presidente dell’Ordine dei Ordine dei Giornalisti), Patrizia Valenti, (commissario del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa), Peppe Cassì (Sindaco di Ragusa), Sonia Iacono, (segretaria provinciale di Assostampa Ragusa).

A seguire, introdurrà i lavori Roberto Ginex, presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), con un intervento dedicato a “La nuova INPGI, tra freelance e Co.Co.Co anche nelle TV private”, un importante intervento su una questione diventata ormai centrale nell’esercizio della professione giornalistica.