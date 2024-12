La Volley Modica cerca conferme nella trasferta di Sabaudia

Dare continuità alle prestazioni e alla serie utile. Con questo obiettivo, la Volley Modica ha lavorato tutta la settimana per preparare con dovizia la difficile trasferta sul campo della Vidya Virdex Sabaudia, gara valida per l'ottava giornata del campionato di serie A3 di pallavolo.

Il sestetto di coach Enzo Distefano è reduce da due vittorie consecutive e pare sia riuscito a mettersi alle spalle il momento difficile, ma ora inizia la parte più difficile; quella di mantenersi su questi livelli per provare a risalire in classifica.

“La nostra parola d'ordine è continuità - spiega coach Enzo Distefano (nella foto)– ci mancava la fiducia soprattutto nelle prime due partite che abbiamo perso praticamente senza giocare, ora queste fiducia l'abbiamo riacquistata dopo le due prove con Lagonegro e Campobasso. Adesso è venuta fuori la nostra pallavolo e con lei i nostri valori e le due vittorie consecutive ne sono la conferma".