Carambola di auto alla periferia di Ragusa: il bilancio è di quattro feriti

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale verificatosi sabato sera, poco dopo le 21, alla periferia di Ragusa, in via Leone, nei pressi della rotatoria che conduce alla Provinciale per Chiaramonte Gulfi. Il bilancio della scontro, le cui cause sono ancora da accertare, è di quattro feriti: sono stati ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte delle auto, tre ambulanze e una pattuglia della Polizia locale per effettuare i rilievi dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

(Foto Franco Assenza)