Meloni: "Noi moderati pezzo fondamentale per il Centro destra"

"C'è ancora tanto da fare, ovviamente, e il cammino che abbiamo davanti è però un cammino ancora lungo, dobbiamo e possiamo insieme rendendo il centrodestra, sempre più forte e sempre più coeso. Ringrazio Maurizio Lupi per il grande lavoro che ha fatto in questi anni. Ovviamente saluto con piacere Maria Stella, Mara, Giusy e Mario che, con l'assemblea di oggi scelgono di rafforzare il centrodestra, a renderlo ancora più plurale e unito nella difesa dell'interesse Nazionale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel messaggio di saluto inviato all'assemblea nazionale di Noi Moderati. La premier ha continuato:

"Noi Moderati e' un pezzo fondamentale della maggioranza di centrodestra". "Io - ha aggiunto la premier - voglio davvero ringraziare tutti voi del lavoro che avete svolto fin qui, del lavoro che svolgete ogni giorno per sostenere l'azione di Governo e per rispettare punto per punto gli impegni che ci siamo presi con gli italiani".