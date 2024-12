Vittoria, cocaina nascosta negli slip: un 44enne arrestato dalla Polizia

Gli Agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria, nell’ambito di servizi di controllo nel centro cittadino, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo di 44 anni. L’uomo aveva nascosto tra i sui effetti personali 20 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi.

L'uomo era già stato arrestato per lo stesso reato lo scorso 11 novembre. I poliziotti si sono recati a casa sua rinvenendo e sequestrando un bilancino di precisione, diverso materiale da confezionamento e banconote di diverso taglio per un totale di 555 euro presumibile provento dell'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti. Al termine degli accertamenti a suo carico, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.