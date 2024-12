Volley, la PVT Modica torna al successo nel derby siciliano con Caltanissetta: finisce 3 set a zero

La Pvt Modica interrompe la mini striscia negativa di tre sconfitte consecutive facendo suo il derby siciliano con Caltanissetta e salendo a quota 11 in classifica, insieme ad un gruppone di squadre che fanno presagire una lotta salvezza serratissima fino alla fine. Nel remake della sfida che l’anno scorso è valsa la promozione in B1, le biancorossoblu hanno messo in mostra una voglia di vincere superiore rispetto alle avversarie, che alla fine è risultata determinante.

Pvt Modica – Traina Caltanissetta 3-0 (25/22, 26/24, 25/18)

MODICA: Gitti C 2, Gasparroni 8, Poles 12, Palazzi 8, Brioli 2, Lucescul 9, Ferrari, Sansò 7, Giombini NE, Carnazzo NE, Lo Iacono NE , Gatta NE, Ferrantello LIB. All. Fortunato

Traina CL: Clemente 2, Apruti, Cicoria 2, Giannone 5, Caruso1, Franceschini 4, Zaffuto1 Moneta 7, La Mattina 2, Conti LIB. All: Rigano

Arbitri: Lonardo– Caltagirone (Castelvetrano)