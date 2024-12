Pallamano, lo Scicli Social Club "ko" anche a Siracusa

TEAMNETWORK ALBATRO - SCICLI SOCIAL CLUB 33-30 (pt 14-14).

TEAMNETWORK ALBATRO: Fisichella, Rametta (2), Provenzano (5), Calvo (1), Cavallaro (5), Pivato (6), Ficara, Giuffrida (5), Scollo (1), Miceli, Sortino (4), Bottaro, Carapella (1), Schiavone, Laudani (1), Chaar (2). Allenatore: Lorenzo Martelli.

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti G., Marino, Ballaera (2), Nakoue (3), Ficili (5), Carbone (6), Causarano (3), Drago, Costa (1), Ciavorella (7), Iacono, Martino (3).

Allenatore: Giovanni Marino.

ARBITRI: Bertino e Bozzanga.

Nuovo patatrac gialloverde. Ennesima occasione perduta per sganciarsi dai bassifondi della classifica. Era una sfida estremamente delicata per lo Scicli Social Club, che alla fine è incappato nella quinta sconfitta di fila. Una mazzata psicologica per i gialloverdi di Giovanni Marino. Il copione è sempre lo stesso, per lunghi tratti in partita, ma non riesce a trovare la vittoria, per errori banali in attacco opponendo una difesa di burro. Una gara dai due volti quella dei gialloverdi, capaci di esprimere nella prima parte del primo tempo un convincente e fruttuoso gioco. Nella ripresa la gara si è sviluppata in azioni alterne con supremazia di gioco dei locali, ben catechizzati da Lorenzo Martelli, che alla fine hanno ottenuto un meritato successo, approfittando negli ultimi minuti di un black out generale dei gialloverdi. Tanta delusione per quei sostenitori accorsi presso la struttura aretusea.