Il Modica 'milionario' sconfitto sul campo dell'Avola (1 a 0): sorpasso dei locali in Eccellenza

Un gol di Alfò, negli ultimi minuti della partita condanna il Modica 'milionario' ad un'altra sconfitta, questa volta ad Avola. Delusione e amarezza tra i tifosi che avevano seguito la squadra. Ora il Modica è al quarto posto superato in classifica anche dall'Avola e dal Vittoria. Il Milazzo capolista, con 29 punti, è lontano 6 punti dal Modica e tenta la fuga. Per i rossoblù di Ferrara c'è aria di crisi. Si festeggia invece nello spogliatoi della squadra di casa che si rimette in corsa per il vertice del campionato di 'Eccellenza'.