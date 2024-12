Sagra di gol a Siracusa, gli azzurri fanno cinquina all'Akragas e si godono la vetta

Non c'è stata partita e neppure spettacolo. Soltanto una sagra di gol che il Siracusa ha messo nel fondo del sacco dell'Akragas. Hanno vinto gli azzurri col sonoro punteggio di 5 0. Più che una partita di campionato, quella di quest'oggi al 'De Simone', è stata una salutare seduta di allenamento. Troppo il divario tra le due formazioni. Siracusa tecnicamente forte, con una difesa arcigna e un'Akragas con limiti strutturali.

Gli ospiti non ci hanno messo neppure l'orgoglio per tentare di contrastare la capolista. Nel primo quarto d'ora il Siracusa ha avuto cinque occasioni per aprire le danze del successo, ma non sono andate tutte a buon fine grazie a qualche intervento risolutivo di Dregan.

In compenso è stata la giornata del capitano, Mimmo Maggio, che allunga la striscia di capocannoniere realizzando una doppietta. Si prende pure la standing ovation della Tribuna centrale quando Turati lo richiama per fare posto a Sarao.

Ed è proprio il capitano a sbloccare l'esito del derby al 34'. Il raddoppio arriva dueinuti prima del riposo. E' sempre Maggio ad anticipare un difensore e lo stesso portiere, ma è poi Marco Palermo, al suo primo gol stagionale ad agiare la sfera in rete.

Nel secondo tempo la musica non cambia. Il Siracusa non tira i remi in barca e continua a 'spingere', termine sempre usato da Turati, e riesce a centrare altri 3 bersagli. Per il Siracusa realizzano Candiano, Longo e Maggio. Poi gli azzurri non infieriscono contro l'avversario sconsolato e allo sbando. Finisce con gli applausi della Curva Anna per gli irriducibili che hanno seguito l'Akragas a Siracusa e cori di amicizia tra le due tifoserie. Una cosa è certa: l'Akragas non merita una fine ingloriosa.

(Fotocronache di Valentino Cilmi)

(In copertina il primo gol stagionale di Marco Palermo)

SERIE D - GIRONE I - 14^ GIORNATA

Castrumfavara - Scafatese 0-1

Locri - Ragusa 2-

Nissa - Reggina 1-1

Paterno' - Licata 1-0

Pompei - S. Agata 3-1

Sambiase - Acireale 4-2

Sancataldese - Nuova Igea Virtus 2-1

Siracusa - Akragas 5-0

Vibonese - Enna 0-1

CLASSIFICA: Siracusa 32 punti; Scafatese 29; Reggina, Sambiase, Vibonese 26; Paternò 22; Enna 19; Castrumfavara 18; Nissa, Igea Virtus, Locri 17; Pompei, Sancataldese 16; Ragusa 14; Sant'Agata 13; Licata 12; Acireale 11; Akragas 7.

Akragas e Paternò una gara in meno

PROSSIMO TURNO - 15^ GIORNATA - 08/1

Acireale - Pompei

Akragas - Vibonese

Enna - Nissa

Licata - Sambiase

Nuova Igea Virtus - Scafatese

Paterno' - Siracusa

Ragusa - Castrumfavara

Reggina - Locri

S. Agata - Sancataldese