Il Palermo sfata il tabù del 'Barbera' : un gol per tempo e lo Spezia va ko

Il Palermo sfata il tabù "Barbera" vincendo la sua seconda partita casalinga stagionale. Battuto 2-0 lo Spezia che perde la propria imbattibilità. Palermo aggressivo nei primi minuti e subito pericoloso: al 5' è Verre a impegnare severamente Gori che riesce a salvarsi in angolo. Subito dopo miracolo del portiere sulla conclusione di Ceccaroni dall'interno dell'area.

Ancora l'estremo difensore dello Spezia protagonista al 18' parando su Di Francesco lanciato a rete e pochi secondi dopo salvando sulla linea su colpo di testa di Henry. Al 21' il primo affondo dello Spezia con un insidioso destro di Elia che per poco non beffa tutti. A 35' Palermo in vantaggio con il colpo di testa vincente di Baniya su sponda di Ceccaroni dopo un calcio d'angolo. Ad inizio ripresa è lo Spezia a tenere maggiormente in mano il pallino del gioco ma fatica a costruire azioni limpide da rete. A 18' è il Palermo a sfiorare il gol: colpo di testa di Baniya e altro miracoloso salvataggio in angolo di Gori. Al 19' il raddoppio dei rosanero: calcio d'angolo di Ranocchia, la palla è diretta in porta e sul tocco di un giocatore dello Spezia, Wisniewski, entra in rete.