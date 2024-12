Nino Campisi di Avola nel Dipartimento Giustizia di 'Noi Moderati'

Anche il sindaco di Solarino, Peppe Germano, ha preso parte alla kermesse nazionale di 'Noi Moderati' , nel suo ruolo di vice coordinatore regionale del partito di Maurizio Lupi. In casa di Noi Moderati c'è l'ingresso nel partito dell'avvocato avolese Nino Campisi, al quale è stato affidato un incarico strategico nel settore della Giustizia. “In occasione dell'assemblea nazionale del partito noi Moderati svoltosi a Roma si è dato l'avvio per un nuovo inizio politico in cui Noi Moderati si prepare a concorrere alle nuove sfide elettorali - dice Germano - nonché si candida ad essere protagonista nella scena politica regionale e nazionale, portando in auge gli ideali e programmi che eredita dalla tradizione centrista, cattolico-cristiana, nonché liberale e riformista, dove al centro vi è la tutela dei diritti umani in un contesto nazionale, ma soprattutto europeista. Ed è proprio qui che il partito Noi Moderati fa da ponte con il partito popolare europeo, di cui ne entra a far parte in modo ufficiale, condividendo ideali e programmi.

Proprio durante l'assemblea è stata formalizzata la nomina dell'avvocato Antonino Campisi, quale membro del Dipartimento Nazionale di Giustizia, in forza al partito Noi Moderati. L'avvocato Campisi sarà coinvolto nell'interazione con l'ufficio legislativo per proporre riforme atte a migliorare il sistema giudiziario italiano. Nell'occasione dell’Assemblea il Dipartimento Nazionale di Giustizia, ha messo in evidenza alcuni temi che dovranno al più presto essere trattati per attuare una giusta riforma: separazione delle carriere, intercettazioni, sequestri e tempi certi, problema carceri, PNRR e giustizia, giustizia civile e tributaria.”

Campisi, già candidato sconfitto a sindaco di Avola, dice: “Oggi, con profonda responsabilità e grande entusiasmo, ho avuto l'onore di delineare i pilastri del lavoro che guiderà il Dipartimento Nazionale di Giustizia di Noi Moderati, in stretta collaborazione con gli organi legislativi. Ringrazio il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano, il quale ha voluto investire sulla mia persona e professionalità ed un ringraziamento va al vice coordinatore regionale, iPeppe Germano, il quale, oltre ad essere un amico, ritengo che svolga in modo egregio il proprio lavoro di dirigente del partito Noi Moderati in provincia e non solo.”

(Nella foto da sinistra, Peppe Germano, Nino Campisi e Saverio Romano)