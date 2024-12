Ispica, il raid all'azienda Gennuso: solidarietà di Ternullo

"Piena solidarietà all'onorevole Pippo Gennuso per il vile furto subito nella sua azienda agricola di Ispica. La sottrazione di 400 irrigatori non rappresenta solo un grave danno economico, ma un attacco al lavoro e alla dedizione di chi contribuisce allo sviluppo del territorio. A Pippo dico: non lasciarti intimidire. La tua forza e il tuo impegno sono più grandi di queste meschinità. Sono certa che saprai reagire con la determinazione che ti contraddistingue". Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.