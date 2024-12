Al Messina torna il sereno, vince in rimonta fuori casa contro la Turris (1 - 2)

Torna il sereno al Messina con una importante vittoria in rimonta sul campo della Turris. E' finita 1 - 2 tra la soddisfazione dei biancoscudati e l'amarezza dei padroni di casa alla seconda sconfitta consecutiva.

La Turris sblocca il risultato al 6' sugli sviluppi di un traversone in area di Scaccabarozzi su cui va di testa Ekuban: si supera nell’occasione Krapikas, che poi però nulla può sulla successiva conclusione di Casarini che vale l’1-0 corallino.

La reazione del Messina è pressoché inconsistente ed i corallini sembrano in pieno controllo del match, ma al minuto 22 è una sfortunata autorete di Cocetta, su traversone – peraltro innocuo – di Petrungaro a rimettere in gioco i peloritani beffando Marcone. Il pari equivale ad una mazzata per la Turris, che dopo due minuti incassa anche il sorpasso. L’1-2 porta la firma di Anatriello, che su punizione dal limite – propiziata proprio da Cocetta – lascia di stucco Marcone e si infila nell’angolino alto alla destra del portiere corallino.