Automobilismo, il vittoriese Giovanni Nicastro si aggiudica lo slalom 'Città di Acate'

Successo sul filo di lana, un po' a sorpresa ma non per questo meno meritato, per Giovanni Nicastro nel 1° Slalom Automobilistico Città di Acate. Il giovane pilota originario di Vittoria va così ad iscrivere il proprio nome nella prima pagina dell’album della neonata sfida promossa dalla Scuderia Armanno Corse di Palermo, in simbiosi con i fratelli Alex e Giacomo Albani, il sostegno del Comune di Acate ed il patrocinio della Regione Siciliana, del Libero Corsorzio comunale di Ragusa e dell’Ente di sviluppo agricolo. Nicastro, al volante della sua Gloria C8P motorizzata Kawasaki, ha regolato sul traguardo per appena 70 centesimi di secondo il 7 volte campione italiano Slalom Fabio Emanuele, su Osella PA 9/90 Alfa Romeo. A completare il podio anche il “veterano” Andrea Raiti, con la GMG SP Alfa Romeo.