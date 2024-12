Volley Modica corsara: Sabaudia battuta a domicilio (3 a 1)

Vidya Virdex Sabaudia 1

Volley Modica 3

Parziali: 25/21, 23/25, 21/25, 19/25

Vidya Virdex Sabaudia: Tomassini 5, Menichini 1, Ruiz 15, Onwuelo 27, Nicola Mazzon 1, De Vito 1, Riccardo Mazzon 15, Catinelli, Stamegna (L1), n.e.: Abagnale (L2), Rondoni, Serangeli. All: Aniello Mosca; Ass: Gabriele Canari

Volley Modica: Barretta 7, Raso 1, Capelli 1, Putini 2, Chillemi 7, Cipolloni Save, Buzzi 9, Matani 6, Padura Diaz 33, Nastasi (L1), n.e.: Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi

Arbitri: Alberto Mancuso e Simone Magnino

Terzo successo consecutivo per l'Avimecc Modica che passa anche al “PalaVitaletti” di Sabaudia. I “Galletti” di Enzo Distefano trascinati da un incontenibile Willy Padura Diaz (33 punti a referto) dopo aver ceduto il set d'apertura, hanno avuto una reazione da grande squadra e s'impongono in quattro set sulla Vidya Virdex in poco meno di due ore di gioco.