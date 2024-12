Sicurezza sulle pensioni, poliziotti a Siracusa davanti gli uffici postali

In occasione del pagamento delle pensioni del mese di dicembre e delle relative tredicesime, confluiranno nelle sedi degli Uffici Postali dell’intera provincia di Siracusa numerosi utenti interessati al ritiro delle pensioni, sia presso gli sportelli delle filiali sia nei bancomat posti all’interno ed all’esterno degli uffici. Per tale ragione, attuando quanto previsto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Questura di Siracusa ha predisposto dei servizi anti rapina e anti truffa a tutela degli anziani che in questi giorni si recheranno preso le filiali delle Poste per il ritiro del contante, in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Davanti agli uffici postali di Siracusa stazionerà il camper della Polizia di Stato che effettuerà passaggi e brevi soste negli uffici postali del capoluogo, sostando accanto agli sportelli dove oggi inizia il pagamento delle pensioni. Una presenza discreta, per evitare brutte “sorprese” tenendo a distanza presenze sospette o malintenzionati. Un motivo in più di ordine e sicurezza, con gli uomini e le donne della Polizia di Stato pronti a fornire assistenza ad ogni richiesta dell’utenza. Nelle città sedi di Commissariato le poliziotte ed i poliziotti effettueranno il medesimo servizio e anche nelle altre città della provincia i Militari dell’Arma e della Guardia di Finanza contribuiranno ad attuare il medesimo dispositivo di prevenzione.