Spacciava marijuana in casa: denunciato a Salemi

I Carabinieri della Stazione di Salemi (Trapani) hanno denunciato 26enne di nazionalità maghrebina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A far insospettire i militari dell'Arma sarebbe stato l'insolito andirivieni di svariate persone presso l'appartamento dove dimorava l'uomo. La conseguente perquisizione dell'abitazione, volta a verificare le ragioni dell'inconsuete visite, tutte caratterizzate da permanenze all'interno dell'immobile di pochi minuti, avrebbe pertanto consentito il sequestro di un panetto di hashish già parzialmente utilizzato, dosi dello stupefacente pronte per la vendita, marijuana e materiale per la pesatura e il confezionamento del narcotico da spacciare.