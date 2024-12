Vandalo seriale bloccato a Palermo: danneggiava autoveicoli in sosta

Personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Palermo ha impedito la notte scorsa che un danneggiatore seriale di vetture in azione in via Brigata Verona, proseguisse la sua opera di vandalizzazione ben oltre i mezzi già colpiti. Il giovane, un 17enne, è stato denunciato per il reato di danneggiamento. "L'intervento è l'esito di una implementazione dei servizi di controllo del territorio pianificati dalla Questura di Palermo in un quadrante cittadino ove, nel recente periodo, è stata registrata una preoccupante recrudescenza del fenomeno criminale dei danneggiamenti d'auto". Esattamente in una delle vie dove nei giorni passati ignoti si erano accaniti su vetture danneggiandone finestrini e lunotti, la via Brigata Verona, nella notte gli agenti, durante un giro perlustrativo, hanno individuato un giovane vestito di scuro e con cappellino colpire i lunotti di due vetture. L'arrivo della volante a sirene spiegate ha spinto il giovane a fuggire ma il suo tentativo di farla franca è durato pochi metri, essendo stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Oltre alle due vetture che gli agenti avevano visto colpire dal ragazzo, è stato riscontrato il danneggiamento di altre 8 vetture, anch'esse interessate dal danneggiamento di finestrini e /o lunotti. Il giovane è stato denunciato. Indagini sono in corso per stabilire se allo stesso possano ricollegarsi analoghi danneggiamenti degli scorsi giorni.