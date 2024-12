Ragazzino di Priolo in moto travolto da un camion: in elisoccorso a Catania

Un ragazzino di 14 anni, di Priolo, si trova ricoverato all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina verso le 8 alla periferia del paese. Il ferito era a alla guida del suo ciclomotore, quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un camion. Ad avere la peggio è stato il giovanissimo centauro. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ed i soccorritori hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso, come da protocollo. Sul posto per i rilievi sull'incidente è intervenuta la polizia locale di Priolo.