Vittoria, scontro fra uno scooter e un'auto sulla strada per Acate: due feriti

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 2 Vittoria-Acate, all'altezza della rotonda di Serra San Bartolo. Per cause da accertare si sono scontrati uno scooter e un'auto. Ferito in maniera seria il conducente dello scooter, lievi contusioni per l'automobilista. Lo scooterista è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale di Vittoria.

(Foto Franco Assenza)