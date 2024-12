Ragusa, è morto Riccardo Roccella ex presidente Camera Commercio

E' morto la scorsa notte, a Ragusa, Riccardo Roccella, 78 anni. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale e le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente senza che i medici potessero fare qualcosa. Roccella è stata una figura di riferimento nel Ragusano. I funerali si terranno domani alle 15 in Cattedrale, a Ragusa.

Roccella ha ricoperto ruoli di grande rilievo nel panorama economico e culturale del territorio. E’ stato presidente della Camera di commercio di Ragusa dal 2000 al 2005, presidente provinciale di Confcommercio dove si è distinto per il suo impegno a sostegno del commercio e dell’economia iblea. Assicuratore di professione Riccardo Roccella è stato un uomo impegnato su più fronti. Di recente si stava dedicando all’attività per la certificazione Dop del pane di pasta dura degli Iblei.