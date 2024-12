Scicli, dalla Regione mezzo milione di euro per recupero Fornace Penna

Grazie all’ultima variazione di bilancio approvata dall’ARS, sono state messe a disposizione dell’Assessorato ai Beni Culturali, risorse per oltre mezzo milione di euro per i lavori di consolidamento e recupero della Fornace Penna, in contrada Pisciotto, a Sampieri. Si tratta di uno degli ultimi esempi di archeologia industriale in Sicilia nonché simbolo di un intero lembo di terra del territorio di Scicli. A darne notizia l’Onorevole Ignazio Abbate che già lo scorso 15 ottobre era riuscito ad ottenere un primo finanziamento da 25 mila euro per i primi interventi di somma urgenza onde scongiurare il crollo del terzo settore di finestre.