Presentata la mozione di sfiducia al sindaco di Solarino Peppe Germano

Mozione di sfiducia al sindaco di Solarino, Peppe Germano. La 'resa dei conti' politica è arrivata inesorabile e sei consiglieri comunali questa mattina hanno chiesto al presidente dell'Aula, Giuseppe Pelligra, di convocare l'assemblea con all'ordine del giorno la sfiducia al primo cittadino. Nel documento sulla sfiducia vengono addossate all'amministrazione responsabilità di 'gravi danni economici all'Ente e l'organizzazione dei servizi'. Tra le accuse addossate alla giunta Germano, la vicenda dei parcheggi, dati per finanziati e finiti con un ricorso al Tar da parte della Regione, che il Tribunale amministrativo, ha bocciato. Ed ancora l'avere perduto un milione di euro di finanziamento per l'efficientamento energetico. Per ultimo il Pnrr, Missione 5: inclusione e coesione, infrastrutture sociali, Famiglie, sport e inclusione sociale, progetto non presentato.

La mozione è stata firmata da Saalvatore Oliva, Emilio Terranova, Sebastiano Scorpo, Carmelo Carpinteri, Concetta Pricone e Letizia Oliva.