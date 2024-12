Una strada a Caltanissetta da dedicare a Padre Zaccaria

Nato nel 1922 nella piccola Baucina (PA), Giuseppe Cirrincione in religione Padre Zaccaria (dall' ebraico memoria di Dio), sarà presto ricordato con una strada a Caltanissetta, dove per 70 anni ha insegnato, assistito e dato consigli a tanti nisseni che tuttora ne parlano con grande stima e affetto.

Sacerdote cappuccino dal 1947, fino al 2020 ha praticamente sempre abitato nel convento San Michele di Caltanissetta, prima assistente al Sanatorio Dubini, poi insegnante presso il locale Istituto agrario, quindi sempre in posizioni umili, di servizio.

E' doveroso ricordare chi ha contribuito a rendere migliore la nostra vita, specie se lo ha fatto lontano dai riflettori, dedicando agli altri tutta la sia lunga vita, ben 97 anni (foto). Continuamente si dedicano strade, statue, lapidi a persone famose e forse non meritevoli, ma il 2 dicembre, un nisseno, cittadino molto attento e attivo, il noto Carlo Sorbetto, ha fatto richiesta scritta che la nuova Amministrazione Comunale ricordi anche padre Zaccaria, tra i tanti concittadini che hanno bene operato per la città di Caltanissetta.

Non è escluso, anzi è certo che anche altri ricorderanno padre Zaccaria con altre iniziative, si parla persino di aprire una causa di beatificazione. Speriamo!