Fallimenti pilotati, la Finanza sequestra cinque società a Marsala

La Gdf di Trapani, su delega della procura di Marsala ha eseguito la misura cautelare , emessa dal gip, del sequestro preventivo (capitale sociale, quote societarie e relativi complessi aziendali) di cinque società operanti nel settore della distribuzione e della commercializzazione di generi alimentari del valore di mercato stimato in oltre diciassette milioni di euro, e di tre supermercati per reati fallimentari, tributari, societari e di autoriciclaggio. I sei imprenditori che gestivano le società sono indagati e a loro è stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali di qualsiasi tipo e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un anno.