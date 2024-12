Modica Calcio, tifosi sul piede di guerra: sotto accusa giocatori e società dopo le ultime prove negative

Solo due punti racimolati nelle ultime quattro gare, frutto di due pareggi interni, e le sconfitte subìte negli ultimi minuti con Milazzo e Avola. In classifica quarto posto a sei punti dalla capolista Milazzo. Questi i numeri della compagine rossoblù. E ai freddi numeri va sommato anche l'atteggiamento della squadra che in troppe occasioni è apparsa priva di grinta e di carattere malgrado il valore, almeno sulla carta, di tanti atleti dell'organico. Se si aggiungono gli infortuni, il quadro è completo. Il capitolo infortuni, però, non può costituire un alibi perchè l'allenatore, che ha chiesto e ottenuto dalla società gli elementi che avrebbero dovuto fare la differenza, ha a disposizione un organico molto ampio e assortito. Il Modica, adesso, è ad una svolta, anche per quanto riguarda il feeling con i tifosi che, fino ad ora, hanno sostenuto atleti e società. Ad uscire allo scoperto e a mettere nero su bianco il malcontento, è stato il gruppo R,V. (Rione Vignazza) che, alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di Avola, ha attaccato al muro dello stadio uno striscione esplicativo che lascia ben poco all'immaginazione, Espressioni fuori dai denti che fanno male e che lasciano l'amaro in bocca se si pensa all'entusiasmo con il quale i tifosi rossoblù hanno sostenuto la squadra fin dalla prima giornata del campionato.