Occupava il suolo pubblico, il Comune fa rimuovere un'edicola a Siracusa

Con un intervento effettuato nel corso della notte, gli operai di una ditta incaricata dal Comune di Siracusa hanno rimosso un’edicola di giornali non più in attività situata in via Piazza Armerina, per la quale da tempo non veniva versata all’ente la tassa di occupazione del suolo pubblico.

​La decisione, dopo alcuni solleciti ai proprietari, è stata presa dal settore Attività produttive e l’esecuzione è stata curata dal responsabile del Suap, Giuseppe Vinci, con l’ausilio della sezione Annona della Polizia municipale. Sul posto erano presenti anche gli operai della Tekra, che hanno provveduto alla rimozione delle macerie a alla pulizia del luogo. Toccherà ai proprietari dell’edicola farsi carico della spesa dei lavori.

​L’intervento rientra in una più vasto piano di lotta all’occupazione abusiva degli spazi pubblici e per il decoro della città. Lo scorso aprile erano stati rimossi un’altra edicola, in corso Gelone, e un dehor in viale Montedoro.