Francia, nel pomeriggio il voto che dovrebbe fare cadere il governo

I deputati francesi voteranno oggi, a partire dalle 16, una mozione di censura che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, fara' cadere il governo guidato dal primo ministro conservatore Michel Barnier (nella foto) in carica da soli tre mesi, lasciando il Paese sull'orlo di una nuova crisi politica. L'Assemblea nazionale francese ha all'ordine del giorno due mozioni di censura: una presentata dai deputati della coalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare (La France Insoumise, i socialisti, i verdi e i comunisti) e l'altra dall'ultradestra di Marine Le Pen, il National Rally (RN). Se non ci saranno grosse sorprese, il primo ad essere votato - quello dei progressisti - avra' successo, dato che la stessa Le Pen ha dichiarato che i suoi deputati lo sosterranno. L'attuale camera parlamentare e' la piu' frammentata degli ultimi decenni, con tre grandi blocchi quasi equamente divisi: la sinistra, il centro macronista e l'estrema destra di Le Pen e dei suoi alleati. Nessuno di questi ha la maggioranza da solo. La mozione contro il gabinetto di Barnier e' il risultato della bocciatura del bilancio generale 2025, sostenuto solo dai macronisti e dalla minoranza della destra classica che Barnier stesso rappresenta (i repubblicani).

Se la mozione avra' successo, la Francia non votera' per un candidato alternativo, come avviene in altre democrazie europee. Spetta quindi al presidente Macron, trovare una soluzione, sapendo che, costituzionalmente, non puo' indire nuove elezioni legislative fino alla meta' del 2025. Secondo la stampa, Macron starebbe valutando due nomi che potrebbero avere l'implicita approvazione della Le Pen: quello dell'attuale ministro della Difesa, Sebastian Lecornu, e quello del veterano centrista Francois Bayrou. Tuttavia, dall'Arabia Saudita, il presidente si e' detto ancora fiducioso che la mozione alla fine fallira' e ha risposto alle richieste di dimissioni. "Questa (dimissioni) e' politica fittizia, non ha alcun senso", ha detto durante una conversazione con i giornalisti francesi a Riyadh. La France Insoumise (LFI) di Jean-Luc Melenchon, terzo partito dell'Assemblea Nazionale, e' la forza che chiede esplicitamente le dimissioni di Macron, che considera colpevole dell'instabilita' politica del Paese da quando ha sciolto la legislatura il 9 giugno e convocato una sessione parlamentare anticipata che ha portato a un'assemblea divisa in tre blocchi e poco incline ai patti.