Corea del Sud, revocata la legge marziale dopo le proteste di piazza

Caos in Corea del Sud. Ieri il presidente Yoon ha prima dichiarato la legge marziale e poi fatto marcia indietro di fronte alle proteste di piazza e Parlamento, accusato da Yoon di simpatizzare col Nord e paralizzare l'azione del governo. Maggioranza e opposizioni chiedono le dimissioni del presidente. I sindacati annunciano lo sciopero generale fino a che non le presenterà. I collaboratori di Yoon hanno già offerto le loro. In calo la Borsa di Seul. Il governatore dem californiano Newsom critica Biden per la grazia al figlio Hunter.