Sbarco di migranti a Ognina di Siracusa, fermati quattro scafisti

Quattro presunti scafisti sono stati fermati dalla polizia di Stato, a seguito dello sbarco autonomo avvenuto a Siracusa nei giorni scorsi di 21 migranti, in prevenza del Bangladesh e della Siria. Si tratta di tre egiziani e di un siriano. Agenti della Squadra mobile, in forza delle dichiarazioni dei migranti e l'analisi dei dispositivi elettronici, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso. Gli investigatori, coordinati dalla procura di Siracusa, sono riusciti a ricostruire le fasi della traversata condotta con una piccola imbarcazione in vetroresina di circa 9 metri, partita dalle coste libiche. Gli scafisti sono riusciti ad approdare in completa autonomia nei pressi di una spiaggetta adiacente il porticciolo di Ognina, facendo poi sbarcare tutti i migranti, bloccati poco dopo dalla polizia. Successivamente l'imbarcazione e' stata rintracciata dalla Sezione Operativa navale della Guardia di finanza. Il fermo e' stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto la custodia cautelare in carcere.