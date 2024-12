Proteste della Cgil Sicilia per l'asilo mai aperto a Paternò

La controffensiva delle donne siciliane della Cgil contro l'autonomia differenziata parte dall'infanzia e dai diritti dei più piccoli e delle loro famiglie. Giovedì 5 dicembre la Cgil di Sicilia, insieme alla Cgil di Catania, al Coordinamento donne e alle categorie, organizzeranno un "presidio simbolo" alle ore 10, di fronte all'asilo nido ultimato ma mai inaugurato per mancanza di allacciamento ai servizi, e purtroppo vandalizzato, al Corso Marco Polo di Paternó. Saranno presenti, tra gli altri, il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo e la segretaria confederale della Cgil e responsabile del Coordinamento donne, Rosaria Leonardi. Il presidio punta ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media al caso degli asili nido pubblici, strutture fondamentali per i più piccoli e per le madri lavoratrici, che però risultano ancora insufficienti sia in termini di posti disponibili sia in termini di strutture.